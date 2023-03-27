На Ізюмщині ремонтують постраждалу від обстрілів дорогу: де йдуть роботи
Фото: ХОВА
Дорожники Харківської області розпочали ремонтні роботи з ліквідації вибоїн на автодорозі «Ізюм – Оскіл».
«Цей маршрут з’єднує Донецьку та Харківську область і є важливим, зокрема для доставки гуманітарної допомоги населенню», – повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.
До робіт дорожники приступили з настанням сприятливих погодних умов. Автошлях «Ізюм – Оскіл» суттєво постраждав внаслідок бойових дій, додали у ХОВА. Станом на 27 березня на автодорозі «Ізюм – Оскіл» відновили понад 5000 м2 дорожнього покриття. Роботи тривають.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 14:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники Харківської області розпочали ремонтні роботи з ліквідації вибоїн на автодорозі «Ізюм – Оскіл».".