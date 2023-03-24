В Ізюмі відновлюють залізничний міст, який пошкодили окупанти

24 березня почали ремонт залізничного мосту через р. Сухий Ізюмець в Харківській області, який пошкодили військові РФ. Тимчасово обмежили рух особистого та громадського транспорту.

Про це повідомили в Ізюмській міській раді. У зв’язку з ремонтними роботами на цій ділянці тимчасово обмежений рух автотранспорту через переїзд. Також змінюється рух автобусного маршруту №24.

На час робіт рух громадського транспорту буде здійснюватися від Міського ПК до вул. Джохара Дудаєва через “Залізничний ринок” та вул. Василя Стуса, від вул. Джохара Дудаєва через вул. Василя Стуса, “Залізничний ринок”, вул. Генерала Недбайла до “Покровського магазину”. Далі через вул. Махова (Островського) до зупинки “Пам’ятник”.

Від “Пам’ятника” через вул. Махова (Островського) до “Покровського магазину”. Далі через вул. Генерала Недбайла через “Залізничний ринок” та вул. Василя Стуса, до вул. Джохара Дудаєва. Далі через вул. Василя Стуса та “Залізничного ринку” до Міського ПК.