В Изюме восстанавливают железнодорожный мост, который повредили оккупанты

24 марта начали ремонтировать железнодорожный мост через реку Сухой Изюмец в Харьковской области. Временно ограничено движение личного и общественного транспорта.

Об этом сообщили в Изюмском городском совете. В связи с ремонтными работами на этом участке временно ограничено движение автотранспорта через переезд. Также меняется движение автобусного маршрута №24.

На время работ движение общественного транспорта будет осуществляться от Городского ДК до ул. Джохара Дудаева через «Железнодорожный рынок» и ул. Василия Стуса, от ул. Джохара Дудаева через ул. Василия Стуса, «Железнодорожный рынок», ул. Генерала Недбайла до «Покровский магазин». Дальше через ул. Махова (Островского) до остановки «Памятник».

От «Памятника» через ул. Махова (Островского) в «Покровский магазин». Дальше через ул. Генерала Недбайла через «Железнодорожный рынок» и ул. Василия Стуса, до ул. Джохара Дудаева. Дальше через ул. Василия Стуса и «Железнодорожного рынка» в Городской ДК.