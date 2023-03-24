Live
  • Пятница 24.03.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

В Изюме восстанавливают железнодорожный мост, который повредили оккупанты

Общество 13:25   24.03.2023
Виктория Яковенко
В Изюме восстанавливают железнодорожный мост, который повредили оккупанты

24 марта начали ремонтировать железнодорожный мост через реку Сухой Изюмец в Харьковской области. Временно ограничено движение личного и общественного транспорта.

Об этом сообщили в Изюмском городском совете. В связи с ремонтными работами на этом участке временно ограничено движение автотранспорта через переезд. Также меняется движение автобусного маршрута №24.

На время работ движение общественного транспорта будет осуществляться от Городского ДК до ул. Джохара Дудаева через «Железнодорожный рынок» и ул. Василия Стуса, от ул. Джохара Дудаева через ул. Василия Стуса, «Железнодорожный рынок», ул. Генерала Недбайла до «Покровский магазин». Дальше через ул. Махова (Островского) до остановки «Памятник».

От «Памятника» через ул. Махова (Островского) в «Покровский магазин». Дальше через ул. Генерала Недбайла через «Железнодорожный рынок» и ул. Василия Стуса, до ул. Джохара Дудаева. Дальше через ул. Василия Стуса и «Железнодорожного рынка» в Городской ДК.

Читайте также: Ямы, ограждения и знаки: дорожники Харьковщины показали свои будни (фото)

 

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

13:25
В Изюме восстанавливают железнодорожный мост, который повредили оккупанты
11:21
На Харьковщине россияне хотят занять пойму рек Оскол и Северский Донец
10:38
На Харьковщине до полудня будут раздаваться взрывы – в области разминирование
10:16
На Харьковщине за сутки произошло почти 40 пожаров из-за сжигания травы
08:39
155 мин и снарядов обезвредили за сутки саперы ГСЧС в Харьковской области

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Изюме восстанавливают железнодорожный мост, который повредили оккупанты»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 13:25;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 марта начали ремонтировать железнодорожный мост через реку Сухой Изюмец в Харьковской области. Временно ограничено движение личного и общественного транспорта.".