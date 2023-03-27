С Купянщины волонтеры эвакуировали 11 животных: спасатели попали под обстрел
Фото: «Порятунок тварин Харків»
26 марта из пгт Двуречная харьковские волонтеры вывезли 8 собак и 3 кошек.
Во время эвакуации на улице, на которой находились спасатели, начался обстрел, сообщили волонтеры организации «Порятунок тварин Харків».
«Почти всех животных забрали с одного адреса, ночью туда, в город прилетел снаряд. Люди очень ждали спасателей, чтобы отдать животных, которые к ним пришли. У каждого из животных есть свое имя», — рассказали в организации.
У одной из собак – новообразование на шее. Местные жители пытались его вылечить, добавили волонтеры.
За одной из собак заботились военные. Животное было брошено во дворе дома, где сейчас живут украинские бойцы.
Одну из собак сразу вернули к родным хозяевам. Остальные животные ищут свои родные и новые семьи.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 14:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 марта из пгт Двуречная харьковские волонтеры вывезли 8 собак и 3 кошек.".