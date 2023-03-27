З Куп’янщини евакуювали 11 тварин: волонтери потрапили під обстріл

26 березня з смт Дворічна харківські волонтери вивезли 8 собак та 3 котів.

Під час евакуації на вулиці, на якій перебували рятувальники, почався обстріл, повідомили волонтери організації «Порятунок тварин Харків».

«Майже всіх тварин забрали з однієї адреси, вночі туди, в місто прилетів снаряд. Люди дуже чекали на рятувальників, щоб віддати тварин, які до них приблукали. В кожної з тварин є своє ім’я», розповіли в організації.

У одного з собак – новоутворення на шиї. Місцеві мешканці намагалися його вилікувати, додали волонтери.

За одним із собак піклувалися військові. Тварина залишалася покинутою у дворі будинку, де зараз живуть українські бійці.

Одного з собак одразу повернули до рідних господарів.

Решта тварин шукають свої рідні й нові сім’ї.