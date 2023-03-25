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З прифронтової Куп’янщини харківські волонтери евакуювали тварин (фото)

Суспільство 22:00   25.03.2023
Вікторія Яковенко
З прифронтової Куп’янщини харківські волонтери евакуювали тварин (фото) Фото: “Порятунок тварин Харків”

24 березня з Куп’янська, Петропавлівки та Ківшарівки волонтери вивезли 16 тварин.

Про це повідомили волонтери організації «Порятунок тварин Харків». Шестеро з евакуйованих тварин незабаром зустрінуться з господарями.

Також, розповіли в організації, передали корм для покинутих тварин, про яких дбають люди в цих населених пунктах.

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Фото: “Порятунок тварин Харків”
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Фото: “Порятунок тварин Харків”
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Фото: “Порятунок тварин Харків”

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 22:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 березня з Куп’янська, Петропавлівки та Ківшарівки волонтери вивезли 16 тварин.".