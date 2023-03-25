С прифронтовой Купянщины харьковские волонтеры эвакуировали животных (фото)

24 марта из Купянска, Петропавловки и Ковшаровки волонтеры вывезли 16 животных.

Об этом сообщили волонтеры организации «Порятунок тварин Харків». Шесть из эвакуированных животных вскоре встретятся с хозяевами.

Также, рассказали в организации, передали корм для брошенных животных, о которых заботятся люди в этих населенных пунктах.

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