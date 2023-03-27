Зеленский похвалил харьковский Kraken за «мощную работу в Бахмуте» (видео)
Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил харьковское подразделение ГУР Минобороны Украины Kraken.
«Хочу поблагодарить бойцов нашей разведки за мощную работу сегодня в Бахмуте, подразделение Kraken — как всегда, на высоте. Молодцы, ребята!» — сказал глава государства.
Зеленский сообщил, что сегодня впервые провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего, оно состоялось в Днепре. На нем обсуждали ситуацию в прифронтовых районах, укрепление и защиту украинских рубежей по всей протяженности фронта — от Херсонщины до Харьковщины.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 22:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил харьковское подразделение ГУР Минобороны Украины Kraken.".