Зеленский похвалил харьковский Kraken за «мощную работу в Бахмуте» (видео)

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил харьковское подразделение ГУР Минобороны Украины Kraken.

«Хочу поблагодарить бойцов нашей разведки за мощную работу сегодня в Бахмуте, подразделение Kraken — как всегда, на высоте. Молодцы, ребята!» — сказал глава государства.

Зеленский сообщил, что сегодня впервые провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего, оно состоялось в Днепре. На нем обсуждали ситуацию в прифронтовых районах, укрепление и защиту украинских рубежей по всей протяженности фронта — от Херсонщины до Харьковщины.