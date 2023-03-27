Зеленський похвалив харківський Kraken за “потужну роботу в Бахмуті” (відео)

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні відзначив харківський підрозділ ГУР Міноборони України Kraken.

“Хочу подякувати бійцям нашої розвідки за потужну роботу сьогодні в Бахмуті, підрозділ Kraken – як завжди, на висоті. Молодці, хлопці!” – сказав глава держави.

Зеленський повідомив, що сьогодні вперше провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача, воно відбулося у Дніпрі. На ньому обговорювали ситуацію у прифронтових районах, укріплення і захист українських рубежів по всій протяжності фронту – від Херсонщини до Харківщини.