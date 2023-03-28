Люди возвращаются — Синегубов рассказал ООН, сколько жителей на Харьковщине
На встрече с делегатами ООН начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас на деоккупированных территориях области проживает более 170 тысяч человек.
В целом население региона, по данным начальника ХОВА, составляет 1,9 миллиона.
«Люди понемногу возвращаются в деоккупированные населенные пункты. Приведу пример: в Изюме до полномасштабного вторжения рф проживало около 50 тысяч человек. На время деоккупации там оставалось около 5 тысяч, сейчас – около 25 тысяч человек. Часть людей, которая пока не может вернуться в свои дома, обеспечиваем временным жильем», – процитировала слова Синегубова пресс-служба ХОВА.
Читайте также: Контрнаступление ВСУ: фронт может остаться от Купянска до Мариуполя – эксперт
Также начальник ХОВА проинформировал ООН о том, что временно оккупированными на Харьковщине остаются 29 населенных пунктов — в Купянском районе.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Люди возвращаются — Синегубов рассказал ООН, сколько жителей на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 07:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На встрече с делегатами ООН начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас на деоккупированных территориях области проживает более 170 тысяч человек".