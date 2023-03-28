Люди возвращаются — Синегубов рассказал ООН, сколько жителей на Харьковщине

На встрече с делегатами ООН начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас на деоккупированных территориях области проживает более 170 тысяч человек.

В целом население региона, по данным начальника ХОВА, составляет 1,9 миллиона.

«Люди понемногу возвращаются в деоккупированные населенные пункты. Приведу пример: в Изюме до полномасштабного вторжения рф проживало около 50 тысяч человек. На время деоккупации там оставалось около 5 тысяч, сейчас – около 25 тысяч человек. Часть людей, которая пока не может вернуться в свои дома, обеспечиваем временным жильем», – процитировала слова Синегубова пресс-служба ХОВА.

Также начальник ХОВА проинформировал ООН о том, что временно оккупированными на Харьковщине остаются 29 населенных пунктов — в Купянском районе.