Люди повертаються – Синєгубов розповів ООН, скільки жителів на Харківщині

На зустрічі з делегатами ООН начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зараз на деокупованих територіях області проживає понад 170 тисяч людей.

Загалом населення регіону, за даними начальника ХОВА, становить 1,9 мільйона.

“Люди поволі повертаються у деокуповані населені пункти. Наведу приклад: в Ізюмі до повномасштабного вторгнення рф проживало близько 50 тисяч осіб. На час деокупації там залишалося близько 5 тисяч, наразі – близько 25 тисяч людей. Частину людей, яка поки що не може повернутися до своїх помешкань, забезпечуємо тимчасовим житлом”, – процитувала слова Синєгубова пресслужба ХОВА.

Також начальник ХОВА поінформував ООН про те, що тимчасово окупованими на Харківщині залишаються 29 населених пунктів – у Куп’янському районі.