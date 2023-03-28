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Враг бил по Харьковщине из вертолетов и минометов, есть погибший — ХОВА

Происшествия 08:24   28.03.2023
Оксана Горун
Враг бил по Харьковщине из вертолетов и минометов, есть погибший — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в Харьковской области за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского и Изюмского районов. В частности, под огнем врага находились районы населенных пунктов Тимофеевка, Красное, Купянск, Двуречная, Западное и других. По селу Гурьев Казачок Богодуховского района враг нанес удары с двух вертолетов. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В результате минометного удара по с. Первомайское Изюмского района повреждено частное домовладение. Обошлось без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Он также подтвердил информацию ГСЧС о гибели мужчины в Купянске.

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    • «В Купянске на неизвестном взрывном устройстве подорвался 50-летний гражданский мужчина. От полученных ран он, к сожалению, погиб», — сообщил начальник ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 08:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в Харьковской области за минувшие сутки".