Враг бил по Харьковщине из вертолетов и минометов, есть погибший — ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в Харьковской области за минувшие сутки.
«За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского и Изюмского районов. В частности, под огнем врага находились районы населенных пунктов Тимофеевка, Красное, Купянск, Двуречная, Западное и других. По селу Гурьев Казачок Богодуховского района враг нанес удары с двух вертолетов. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В результате минометного удара по с. Первомайское Изюмского района повреждено частное домовладение. Обошлось без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
Он также подтвердил информацию ГСЧС о гибели мужчины в Купянске.
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«В Купянске на неизвестном взрывном устройстве подорвался 50-летний гражданский мужчина. От полученных ран он, к сожалению, погиб», — сообщил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 08:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в Харьковской области за минувшие сутки".