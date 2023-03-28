На Харьковщине два человека подорвались на минах — ГСЧС

ГСЧС сообщили о подрывах на минах на деоккупированных территориях — в Волчанской громаде и Купянске.

«На территории Волчанской громады возле с. Бугаевка рядом с водоемом, идя на рыбалку, мужчина 1961 года рождения наступил на противопехотную мину «Лепесток», которая взорвалась и нанесла осколочное ранение левой голени. Бригадой экстренной медицинской помощи пострадавший госпитализирован в областную больницу г. Харькова», — сообщили об одном из случаев в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Второй подрыв завершился трагично — человек погиб.

«В г. Купянск, на территории садового общества «Литейщик» взорвался на противопехотной мине мужчина 1972 г. р. Погиб на месте», — проинформировали спасатели.

За сутки, по данным ГСЧС, на Харьковщине обезвредили 91 взрывоопасный предмет. За прошедшую неделю в регионе на минах подорвалось 10 человек.