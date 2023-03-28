На Харківщині двоє людей підірвалися на мінах – ДСНС

ДСНС повідомили про підриви на мінах на деокупованих територіях – у Вовчанській громаді та Куп’янську.

“На території Вовчанської громади біля с. Бугаївка поряд з водоймою, йдучи на рибалку чоловік 1961 р.н. наступив на протипіхотну міну “Пелюстка”, яка вибухнула та нанесла осколкового поранення лівої гомілки. Бригадою екстреної медичної допомоги постраждалого госпіталізовано до обласної лікарні м. Харкова”, – повідомили про один із випадків у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Другий підрив завершився трагічно – людина загинула.

“У м. Купянськ, на території садового товариства “Літєйщик” підірвався на протипіхотній міні чоловік 1972р. н. Загинув на місці”, – поінформували рятувальники.

За добу, за даними ДСНС, на Харківщині знешкоджено 91 вибухонебезпечний предмет. За минулий тиждень у регіоні на мінах підірвалося 10 людей.