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На Харківщині двоє людей підірвалися на мінах – ДСНС

Події 08:13   28.03.2023
Оксана Горун
На Харківщині двоє людей підірвалися на мінах – ДСНС

ДСНС повідомили про підриви на мінах на деокупованих територіях – у Вовчанській громаді та Куп’янську.

“На території Вовчанської громади біля с. Бугаївка поряд з водоймою, йдучи на рибалку чоловік 1961 р.н. наступив на протипіхотну міну “Пелюстка”, яка вибухнула та нанесла осколкового поранення лівої гомілки. Бригадою екстреної медичної допомоги постраждалого госпіталізовано до обласної лікарні м. Харкова”, – повідомили про один із випадків у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Другий підрив завершився трагічно – людина загинула.

“У м. Купянськ, на території садового товариства “Літєйщик” підірвався на протипіхотній міні чоловік 1972р. н. Загинув на місці”, – поінформували рятувальники.

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    • За добу, за даними ДСНС, на Харківщині знешкоджено 91 вибухонебезпечний предмет. За минулий тиждень у регіоні на мінах підірвалося 10 людей.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 08:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС повідомили про підриви на мінах на деокупованих територіях – у Вовчанській громаді та Куп’янську".