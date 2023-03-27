За тиждень на Харківщині 10 людей підірвалися на мінах: четверо загинули
З 20 по 27 березня у Харківській області на мінах та боєприпасах підірвалися 10 людей, четверо з них загинули, шестеро постраждали.
Про це під час брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко.
Зокрема, 22 березня у полі в селі Іванівка 50-річний чоловік підірвався на касетному боєприпасі – загинув на місці. 23 числа біля села Григорівка поблизу лісосмуги загинув 47-річний чоловік, який підірвався на міні. 24 березня, на вибухонебезпечний предмет наступили троє людей, один із них помер на місці.
«25 березня у селі Шестакове У Чугуївському районі на дамбі підірвався легковий автомобіль. Чоловік загинув на місці. Цього ж дня у селі Щурівка біля водойми підірвався на вибуховому пристрої чоловік 1967 року народження. Він рибалив на ставку. Його з діагнозом ампутація правої стопи госпіталізовано до Балаклійської лікарні», – додав Василенко.
В облуправлінні ДСНС наголосили, що у Харківській області залишається дуже висока мінна небезпека та закликали мешканців регіону бути максимально обережними. Потенційно замінованою територією вважаються деокуповані населені пункти Харківщини.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 15:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 20 по 27 березня у Харківській області на мінах та боєприпасах підірвалися 10 людей, четверо з них загинули, шестеро постраждали.".