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На Чугуївщині чоловік підірвався на міні біля ставка, – Синєгубов

Суспільство 12:53   27.03.2023
Вікторія Яковенко
На Чугуївщині чоловік підірвався на міні біля ставка, – Синєгубов Фото: пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України

27 березня у селі Бугаївка Чугуївського району Харківської області на міні неподалік ставка підірвався 62-річний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Постраждалого шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

«Вкотре закликаю усіх бути максимально уважними та обережними. Утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок, ставків, тощо. Усі ці території є потенційно замінованими та вкрай небезпечними», – закликав голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 12:53;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 березня у селі Бугаївка Чугуївського району Харківської області на міні неподалік ставка підірвався 62-річний чоловік.".