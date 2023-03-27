На Чугуївщині чоловік підірвався на міні біля ставка, – Синєгубов
Фото: пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України
27 березня у селі Бугаївка Чугуївського району Харківської області на міні неподалік ставка підірвався 62-річний чоловік.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Постраждалого шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.
«Вкотре закликаю усіх бути максимально уважними та обережними. Утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок, ставків, тощо. Усі ці території є потенційно замінованими та вкрай небезпечними», – закликав голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 12:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 березня у селі Бугаївка Чугуївського району Харківської області на міні неподалік ставка підірвався 62-річний чоловік.".