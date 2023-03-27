На Чугуївщині чоловік підірвався на міні біля ставка, – Синєгубов

27 березня у селі Бугаївка Чугуївського району Харківської області на міні неподалік ставка підірвався 62-річний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Постраждалого шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

«Вкотре закликаю усіх бути максимально уважними та обережними. Утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок, ставків, тощо. Усі ці території є потенційно замінованими та вкрай небезпечними», – закликав голова ХОВА.