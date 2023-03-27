На Чугуевщине мужчина подорвался на мине возле пруда, – Синегубов
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
27 марта в селе Бугаёвка Чугуевского района Харьковской области на мине недалеко от пруда подорвался 62-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
«В очередной раз призываю всех быть максимально внимательными и осторожными. Воздерживайтесь от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек, прудов и т.д. Все эти территории потенциально заминированы и крайне опасны», — призвал глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 12:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 марта в селе Бугаёвка Чугуевского района Харьковской области на мине недалеко от пруда подорвался 62-летний мужчина.".