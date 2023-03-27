За неделю на Харьковщине 10 человек подорвались на минах: четверо погибли
С 20 по 27 марта в Харьковской области на минах и боеприпасах подорвались 10 человек, четверо из них погибли, шестеро пострадали.
Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
В частности, 22 марта в поле в селе Ивановка 50-летний мужчина подорвался на кассетном боеприпасе — погиб на месте. 23 числа возле села Григоровка вблизи лесополосы погиб 47-летний мужчина, подорвавшийся на мине. 24 марта, на взрывоопасные предметы наступили три человека, один из них умер на месте.
«25 марта в селе Шестаково В Чугуевском районе на дамбе подорвался легковой автомобиль. Мужчина погиб на месте. В этот же день в селе Щуровка возле водоема подорвался на взрывоопасном устройстве мужчина 1967 года рождения. Он рыбачил на пруду. Он с диагнозом ампутация правой стопы госпитализирован в Балаклейскую больницу», — добавил Василенко.
В облуправлении ГСЧС подчеркнули, что в Харьковской области остается очень высокая минная опасность и призвали жителей региона быть максимально осторожными. Потенциально заминированной территорией считаются деоккупированные населенные пункты Харьковщины.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 15:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 20 по 27 марта в Харьковской области на минах и боеприпасах подорвались 10 человек, четверо из них погибли, шестеро пострадали.".