Ворог бив по Харківщині з вертольотів та мінометів, є загиблий – ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію на Харківщині за минулу добу.
“Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп’янського та Ізюмського районів. Зокрема, під вогнем ворога були райони населених пунктів Тимофіївка, Красне, Куп’янськ, Дворічна, Западне та інших. По селу Гур’їв Козачок Богодухівського району ворог завдав ударів з двох гелікоптерів. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок мінометного удару по с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджене приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він також підтвердив інформацію ДСНС про загибель чоловіка в Куп’янську.
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“У Куп’янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік. Від отриманих поранень він, на жаль, загинув”, – повідомив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 08:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію на Харківщині за минулу добу".