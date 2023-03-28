Выгорело 4 га: на Харьковщине продолжают поджигать сухостой
Количество пожаров из-за «весенних пироманов» на Харьковщине в минувшие сутки существенно сократилось.
«Из 12 пожаров, которые произошли в сутки, семь возникли в природных экосистемах и на открытых территориях. Общая площадь, выжженная огнем, составила около 4 га. Горела прошлогодняя сухая трава, ветки, кустарники и камыши. Причиной возникновения этих пожаров остается человеческая халатность или умышленное выжигание сухой растительности или сжигание мусора», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Отметим, что с началом рабочей недели количество пожаров на открытых территориях резко сократилось. В выходные спасатели зафиксировали практически рекордные 77 пожаров за сутки 25 марта и 22 — за сутки 26 марта. По всей видимости, жители области активно «убирали» на своих участках. Ранее ГСЧС Украины уже обращалась к поджигателям с настоятельной просьбой хотя бы во время полномасштабной войны прекратить создавать дополнительную работу для спасателей.
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 08:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пожаров из-за «весенних пироманов» на Харьковщине в минувшие сутки существенно сократилось".