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Выгорело 4 га: на Харьковщине продолжают поджигать сухостой

Происшествия 08:53   28.03.2023
Оксана Горун
Выгорело 4 га: на Харьковщине продолжают поджигать сухостой

Количество пожаров из-за «весенних пироманов» на Харьковщине в минувшие сутки существенно сократилось.

«Из 12 пожаров, которые произошли в сутки, семь возникли в природных экосистемах и на открытых территориях. Общая площадь, выжженная огнем, составила около 4 га. Горела прошлогодняя сухая трава, ветки, кустарники и камыши. Причиной возникновения этих пожаров остается человеческая халатность или умышленное выжигание сухой растительности или сжигание мусора», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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    • Отметим, что с началом рабочей недели количество пожаров на открытых территориях резко сократилось. В выходные спасатели зафиксировали практически рекордные 77 пожаров за сутки 25 марта и 22 — за сутки 26 марта. По всей видимости, жители области активно «убирали» на своих участках. Ранее ГСЧС Украины уже обращалась к поджигателям с настоятельной просьбой хотя бы во время полномасштабной войны прекратить создавать дополнительную работу для спасателей.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 08:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пожаров из-за «весенних пироманов» на Харьковщине в минувшие сутки существенно сократилось".