Вигоріло 4 га: на Харківщині продовжують підпалювати сухостій

Кількість пожеж через “весняних піроманів” на Харківщині минулої доби суттєво скоротилася.

“З 12 пожеж, що трапились за добу, 7 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях. Загальна площа, випалена вогнем, склала біля 4 га. Горіла торішня суха трава, гілля, чагарники та очерет. Причиною виникнення цих пожеж залишається людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності, чи спалювання сміття”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Зазначимо, що з початком робочого тижня кількість пожеж на відкритих територіях різко скоротилася. У вихідні рятувальники зафіксували практично рекордні 77 пожеж за добу 25 березня та 22 – за добу 26 березня. Вочевидь, жителі області активно “прибирали” на своїх ділянках. Раніше ДСНС України вже зверталася до паліїв із наполегливим проханням хоча б під час повномасштабної війни припинити створювати додаткову роботу для рятувальників.