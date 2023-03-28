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Вигоріло 4 га: на Харківщині продовжують підпалювати сухостій

Події 08:53   28.03.2023
Оксана Горун
Вигоріло 4 га: на Харківщині продовжують підпалювати сухостій

Кількість пожеж через “весняних піроманів” на Харківщині минулої доби суттєво скоротилася.

“З 12 пожеж, що трапились за добу, 7 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях. Загальна площа, випалена вогнем, склала біля 4 га. Горіла торішня суха трава, гілля, чагарники та очерет. Причиною виникнення цих пожеж залишається людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності, чи спалювання сміття”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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    • Зазначимо, що з початком робочого тижня кількість пожеж на відкритих територіях різко скоротилася. У вихідні рятувальники зафіксували практично рекордні 77 пожеж за добу 25 березня та 22 – за добу 26 березня. Вочевидь, жителі області активно “прибирали” на своїх ділянках. Раніше  ДСНС України вже зверталася до паліїв із наполегливим проханням хоча б під час повномасштабної війни припинити створювати додаткову роботу для рятувальників.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 08:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість пожеж через “весняних піроманів” на Харківщині минулої доби суттєво скоротилася".