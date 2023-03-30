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Почти 114 га территории разминировали за неделю в Харьковской области — ХОВА

Общество 16:47   30.03.2023
Виктория Яковенко
Почти 114 га территории разминировали за неделю в Харьковской области — ХОВА Фото: ХОВА

С 23 по 29 марта в Харьковской области специалисты провели разминирование 113,9 га территории, 31,3 км участков автодорог, 2,9 км газопроводов и уничтожили 2017 взрывоопасных предметов.

Только за 29 марта в Харьковской области разминировали 17,1 га территории и обследовали 6,1 км автомобильных дорог, рассказали в Харьковской областной военной администрации. Уничтожили 362 взрывоопасных предмета.

В течение недели 350 раз привлекались подразделения ГСЧС, добавили в ХОВА.

В общем, специалисты проверили 76,6 км линии электропередач в Харьковской области. С помощью разминирования подключили электроснабжение у 585 абонентов, повторно заживили 212 потребителей.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 16:47;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 23 по 29 марта в Харьковской области специалисты провели разминирование 113,9 га территории, 31,3 км участков автодорог, 2,9 км газопроводов и уничтожили 2017 взрывоопасных предметов.".