Почти 114 га территории разминировали за неделю в Харьковской области — ХОВА
Фото: ХОВА
С 23 по 29 марта в Харьковской области специалисты провели разминирование 113,9 га территории, 31,3 км участков автодорог, 2,9 км газопроводов и уничтожили 2017 взрывоопасных предметов.
Только за 29 марта в Харьковской области разминировали 17,1 га территории и обследовали 6,1 км автомобильных дорог, рассказали в Харьковской областной военной администрации. Уничтожили 362 взрывоопасных предмета.
В течение недели 350 раз привлекались подразделения ГСЧС, добавили в ХОВА.
В общем, специалисты проверили 76,6 км линии электропередач в Харьковской области. С помощью разминирования подключили электроснабжение у 585 абонентов, повторно заживили 212 потребителей.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 16:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 23 по 29 марта в Харьковской области специалисты провели разминирование 113,9 га территории, 31,3 км участков автодорог, 2,9 км газопроводов и уничтожили 2017 взрывоопасных предметов.".