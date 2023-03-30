Почти 114 га территории разминировали за неделю в Харьковской области — ХОВА

С 23 по 29 марта в Харьковской области специалисты провели разминирование 113,9 га территории, 31,3 км участков автодорог, 2,9 км газопроводов и уничтожили 2017 взрывоопасных предметов.

Только за 29 марта в Харьковской области разминировали 17,1 га территории и обследовали 6,1 км автомобильных дорог, рассказали в Харьковской областной военной администрации. Уничтожили 362 взрывоопасных предмета.

В течение недели 350 раз привлекались подразделения ГСЧС, добавили в ХОВА.

В общем, специалисты проверили 76,6 км линии электропередач в Харьковской области. С помощью разминирования подключили электроснабжение у 585 абонентов, повторно заживили 212 потребителей.