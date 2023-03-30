Майже 114 га території розмінували за тиждень в Харківській області – ХОВА
Фото: ХОВА
З 23 по 29 березня у Харківській області фахівці провели розмінування 113,9 га території, 31,3 км ділянок автошляхів, 2,9 км газопроводів та знищили 2017 вибухонебезпечних предметів.
Лише за 29 березня на Харківщині розмінували 17,1 га території та обстежили 6,1 км автомобільних доріг, розповіли у Харківській обласній військовій адміністрації. Знищили 362 вибухонебезпечні предмети.
Протягом тижня 350 разів залучалися підрозділи ДСНС, додали у ХОВА.
Загалом фахівці перевірили 76,6 км лінії електропередач у Харківській області. За допомогою розмінування підключили електропостачання у 585 абонентів, повторно заживили 212 споживачів.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 16:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 23 по 29 березня у Харківській області фахівці провели розмінування 113,9 га території, 31,3 км ділянок автошляхів, 2,9 км газопроводів та знищили 2017 вибухонебезпечних предметів.".