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Підірвався на присадибній ділянці: у Куп’янську загинув співробітник обленерго

Події 21:14   29.03.2023
Олена Нагорна
Підірвався на присадибній ділянці: у Куп’янську загинув співробітник обленерго

50-річний чоловік, який 27 березня у місті Куп’янськ наводив лад на присадибній ділянці та отримав смертельні поранення внаслідок підриву на ворожій протипіхотній міні, працював у АТ “Харківобленерго”.

Як повідомили на Facebook-сторінці компанії, Роман Байбак очолював службу ліній Куп’янського високовольтного району електричних мереж. У товаристві він працював із 1990 року. У нього залишилися дружина, яка також є співробітницею Харківобленерго, та донька.

Раніше про смерть мешканця Куп’янська повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він зазначав, що чоловік загинув, підірвавшись на невстановленому вибухонебезпечному предметі.

Читайте також: Поліція повідомила подробиці загибелі від підриву на міні мешканця Куп’янська

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 21:14;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "50-річний чоловік, який 27 березня у місті Куп’янськ наводив лад на присадибній ділянці та отримав смертельні поранення внаслідок підриву на ворожій протипіхотній міні, працював у АТ “Харківобленерго”.".