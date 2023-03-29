Підірвався на присадибній ділянці: у Куп’янську загинув співробітник обленерго

50-річний чоловік, який 27 березня у місті Куп’янськ наводив лад на присадибній ділянці та отримав смертельні поранення внаслідок підриву на ворожій протипіхотній міні, працював у АТ “Харківобленерго”.

Як повідомили на Facebook-сторінці компанії, Роман Байбак очолював службу ліній Куп’янського високовольтного району електричних мереж. У товаристві він працював із 1990 року. У нього залишилися дружина, яка також є співробітницею Харківобленерго, та донька.

Раніше про смерть мешканця Куп’янська повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він зазначав, що чоловік загинув, підірвавшись на невстановленому вибухонебезпечному предметі.