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Подорвался на приусадебном участке: в Купянске погиб сотрудник облэнерго

Происшествия 21:14   29.03.2023
Елена Нагорная
Подорвался на приусадебном участке: в Купянске погиб сотрудник облэнерго

50-летний мужчина, который 27 марта в городе Купянск наводил порядок на приусадебном участке и получил смертельные ранения в результате подрыва на вражеской противопехотной мине, работал в АО «Харьковоблэнерго».

Как сообщили на Facebook-странице компании, Роман Байбак возглавлял службу линий Купянского высоковольтного района электрических сетей. В обществе он работал с 1990 года. У него остались жена, которая также является сотрудницей Харьковоблэнерго, и дочь.

О смерти жителя Купянска сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, мужчина погиб, подорвавшись на неустановленном взрывоопасном предмете.

Читайте также: Полиция сообщила подробности гибели от подрыва на мине жителя Купянска

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 21:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "50-летний мужчина, который 27 марта в городе Купянск наводил порядок на приусадебном участке и получил смертельные ранения в результате подрыва на вражеской противопехотной мине, работал в АО «Харьковоблэнерго».".