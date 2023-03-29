Подорвался на приусадебном участке: в Купянске погиб сотрудник облэнерго

50-летний мужчина, который 27 марта в городе Купянск наводил порядок на приусадебном участке и получил смертельные ранения в результате подрыва на вражеской противопехотной мине, работал в АО «Харьковоблэнерго».

Как сообщили на Facebook-странице компании, Роман Байбак возглавлял службу линий Купянского высоковольтного района электрических сетей. В обществе он работал с 1990 года. У него остались жена, которая также является сотрудницей Харьковоблэнерго, и дочь.

О смерти жителя Купянска сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, мужчина погиб, подорвавшись на неустановленном взрывоопасном предмете.

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