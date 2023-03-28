Полиция сообщила подробности гибели от подрыва на мине жителя Купянска
Мужчина пытался навести порядок на своем участке, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«27 марта в городе Купянск вблизи местного коммунального предприятия 50-летний мужчина хотел навести порядок на приусадебном участке и наткнулся на вражескую противопехотную мину. Он получил тяжкие телесные повреждения, от которых погиб», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Ранее о смерти жителя Купянска сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он отмечал, что мужчина погиб, подорвавшись на неустановленном взрывоопасном предмете.
Следственно-оперативная группа Полиции выезжала на место. Сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии.
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«Полиция обращает внимание местных жителей на то, что территории, еще не обследованные саперам, вероятно, усеяны российскими боеприпасами. Не следует передвигаться по непроверенным путям, посещать кладбища и дачные дома, леса, особенно те, которые расположены неподалеку от бывших военных позиций или находились в оккупации и не обследованы саперами», — предупредили полицейские.
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 09:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина пытался навести порядок на своем участке, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области".