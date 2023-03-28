Полиция сообщила подробности гибели от подрыва на мине жителя Купянска

Мужчина пытался навести порядок на своем участке, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«27 марта в городе Купянск вблизи местного коммунального предприятия 50-летний мужчина хотел навести порядок на приусадебном участке и наткнулся на вражескую противопехотную мину. Он получил тяжкие телесные повреждения, от которых погиб», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее о смерти жителя Купянска сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он отмечал, что мужчина погиб, подорвавшись на неустановленном взрывоопасном предмете.

Следственно-оперативная группа Полиции выезжала на место. Сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии.

«Полиция обращает внимание местных жителей на то, что территории, еще не обследованные саперам, вероятно, усеяны российскими боеприпасами. Не следует передвигаться по непроверенным путям, посещать кладбища и дачные дома, леса, особенно те, которые расположены неподалеку от бывших военных позиций или находились в оккупации и не обследованы саперами», — предупредили полицейские.