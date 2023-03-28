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Полиция сообщила подробности гибели от подрыва на мине жителя Купянска

Происшествия 09:54   28.03.2023
Оксана Горун
Полиция сообщила подробности гибели от подрыва на мине жителя Купянска Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

Мужчина пытался навести порядок на своем участке, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. 

«27 марта в городе Купянск вблизи местного коммунального предприятия 50-летний мужчина хотел навести порядок на приусадебном участке и наткнулся на вражескую противопехотную мину. Он получил тяжкие телесные повреждения, от которых погиб», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее о смерти жителя Купянска сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он отмечал, что мужчина погиб, подорвавшись на неустановленном взрывоопасном предмете.

Следственно-оперативная группа Полиции выезжала на место. Сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии.

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    • «Полиция обращает внимание местных жителей на то, что территории, еще не обследованные саперам, вероятно, усеяны российскими боеприпасами. Не следует передвигаться по непроверенным путям, посещать кладбища и дачные дома, леса, особенно те, которые расположены неподалеку от бывших военных позиций или находились в оккупации и не обследованы саперами», — предупредили полицейские.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 09:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина пытался навести порядок на своем участке, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области".