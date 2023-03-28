Поліція повідомила подробиці загибелі від підриву на міні мешканця Куп’янська

Чоловік намагався навести лад на своїй ділянці, повідомили в ГУ Нацполіції у Харківській області.

“27 березня в місті Куп’янськ поблизу місцевого комунального підприємства 50-річний чоловік хотів навести лад на присадибній ділянці та натрапив на ворожу протипіхотну міну. ​​Він отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких загинув”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Раніше про смерть мешканця Куп’янська повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він зазначав, що чоловік загинув, підірвавшись на невстановленому вибухонебезпечному предметі.

Слідчо-оперативна група поліції виїжджала на місце. Наразі встановлюють усі обставини трагедії.

“Поліція звертає увагу місцевих мешканців на те, що території, які ще не обстежили сапери, ймовірно, всіяні російськими боєприпасами. Не слід пересуватися не перевіреними шляхами, відвідувати цвинтарі та дачні будинки, ліси, особливо ті, що розташовані неподалік колишніх військових позицій або перебували в окупації та не обстежені саперами”, – попередили поліцейські.