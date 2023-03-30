Работа в Харькове и области: вакансии недели от 9 до 22 тысяч гривен

По состоянию на 30 марта в Харьковской области актуально 1199 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия водителя автотранспорта с зарплатой в 22 тысячи гривен. У главного бухгалтера будет 20 530 гривен, а обычного бухгалтера – 20 400.

Мастер будет зарабатывать 20 тысяч, механик – 17,5 тысяч, начальник уполномоченного органа по вопросам пробации – 17 тысяч, агроном – 15 тысяч, экономист – 11 тысяч, секретарь – 10 тысяч, кладовщик – 9500.

С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефону: 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721, 0960554869, с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00 по телефону – 0577321928.