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Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 9 до 22 тисяч гривень

Суспільство 17:11   30.03.2023
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 9 до 22 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 30 березня в Харківській області актуальні 1199 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія водія автотранспорту із зарплатою 22 тисячі гривень. Головний бухгалтер матиме 20 530 гривень, а звичайний бухгалтер – 20 400.

Майстер зароблятиме 20 тисяч, механік – 17,5 тисяч, начальник уповноваженого органу з питань пробації – 17 тисяч, агроном – 15 тисяч, економіст – 11 тисяч, секретар – 10 тисяч, службовець на складі (комірник) – 9500.

З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості та безробіття можна звернутися до  Telegram  або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721, 0960554869, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00 за телефоном – 0577321928.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 17:11;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 30 березня в Харківській області актуальні 1199 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".