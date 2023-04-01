Был возле почты: полиция сообщила подробности гибели мужчины на Харьковщине

Полиция Харьковской области зафиксировала последствия обстрелов региона днем 1 апреля. Под ударом были села Двуречанской и Чугуевской громад.

«Сегодня, 1 апреля, враг нанес удары по селам Бугаевка Чугуевского района и Кутьковка Двуречанской поселковой громады. В результате обстрела смертельно ранен житель села Кутьковка 1979 года рождения, который находился возле почты», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские отметили, что информации о пострадавших в Бугаевке на данный момент нет. Ранее о гибели жителя Харьковщины сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его предварительным данным, трагедия случилась в Двуречной.