Был возле почты: полиция сообщила подробности гибели мужчины на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция Харьковской области зафиксировала последствия обстрелов региона днем 1 апреля. Под ударом были села Двуречанской и Чугуевской громад.
«Сегодня, 1 апреля, враг нанес удары по селам Бугаевка Чугуевского района и Кутьковка Двуречанской поселковой громады. В результате обстрела смертельно ранен житель села Кутьковка 1979 года рождения, который находился возле почты», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Полицейские отметили, что информации о пострадавших в Бугаевке на данный момент нет. Ранее о гибели жителя Харьковщины сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его предварительным данным, трагедия случилась в Двуречной.
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 17:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области зафиксировала последствия обстрелов региона днем 1 апреля. Под ударом были села Двуречанской и Чугуевской громад".