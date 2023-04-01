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Был возле почты: полиция сообщила подробности гибели мужчины на Харьковщине

Происшествия 17:00   01.04.2023
Оксана Горун
Был возле почты: полиция сообщила подробности гибели мужчины на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция Харьковской области зафиксировала последствия обстрелов региона днем 1 апреля. Под ударом были села Двуречанской и Чугуевской громад.

«Сегодня, 1 апреля, враг нанес удары по селам Бугаевка Чугуевского района и Кутьковка Двуречанской поселковой громады. В результате обстрела смертельно ранен житель села Кутьковка 1979 года рождения, который находился возле почты», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрелов Харьковской области 1 апреля 2023 года 2
Фото: ГУНП в Харьковской области

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    • Полицейские отметили, что информации о пострадавших в Бугаевке на данный момент нет. Ранее о гибели жителя Харьковщины сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его предварительным данным, трагедия случилась в Двуречной.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 17:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области зафиксировала последствия обстрелов региона днем 1 апреля. Под ударом были села Двуречанской и Чугуевской громад".