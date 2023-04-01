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Синегубов: на Харьковщине из-за обстрела 1 апреля погиб мужчина

Происшествия 13:46   01.04.2023
Оксана Горун
Синегубов: на Харьковщине из-за обстрела 1 апреля погиб мужчина

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что днем армия РФ обстреляла Двуречную.

«Враг продолжает проводить обстрелы населенных пунктов области. Сегодня, в 12:00, в результате ударов оккупантов в пгт Двуречная погиб 43-летний гражданский мужчина», — написал Синегубов в telegram.

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    • За минувшие сутки, по данным полиции, погибших и раненых на Харьковщине не было. Однако обстрелы продолжаются постоянно. Так, Генштаб в утренней сводке сообщил об ударах по 12 населенным пунктам.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 13:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что днем армия РФ обстреляла Двуречную".