Синегубов: на Харьковщине из-за обстрела 1 апреля погиб мужчина
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что днем армия РФ обстреляла Двуречную.
«Враг продолжает проводить обстрелы населенных пунктов области. Сегодня, в 12:00, в результате ударов оккупантов в пгт Двуречная погиб 43-летний гражданский мужчина», — написал Синегубов в telegram.
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За минувшие сутки, по данным полиции, погибших и раненых на Харьковщине не было. Однако обстрелы продолжаются постоянно. Так, Генштаб в утренней сводке сообщил об ударах по 12 населенным пунктам.
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 13:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что днем армия РФ обстреляла Двуречную".