Синєгубов: на Харківщині через обстріл 1 квітня загинув чоловік

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вдень армія РФ обстріляла Дворічну.

“Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів області. Сьогодні, о 12:00 годині, внаслідок ударів окупантів у смт Дворічна загинув 43-річний цивільний чоловік”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Минулої доби, за даними поліції, загиблих і поранених на Харківщині не було. Однак обстріли тривають постійно. Так, Генштаб у ранковому зведенні повідомив про удари по 12 населених пунктах.