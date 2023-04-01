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Синєгубов: на Харківщині через обстріл 1 квітня загинув чоловік

Події 13:46   01.04.2023
Оксана Горун
Синєгубов: на Харківщині через обстріл 1 квітня загинув чоловік

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вдень армія РФ обстріляла Дворічну.

“Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів області. Сьогодні, о 12:00 годині, внаслідок ударів окупантів у смт Дворічна загинув 43-річний цивільний чоловік”, – написав Синєгубов у телеграмі.

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    • Минулої доби, за даними поліції, загиблих і поранених на Харківщині не було. Однак обстріли тривають постійно. Так, Генштаб у ранковому зведенні повідомив про удари по 12 населених пунктах.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2023 в 13:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вдень армія РФ обстріляла Дворічну".