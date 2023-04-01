Був біля пошти: поліція повідомила подробиці загибелі чоловіка на Харківщині

Поліція Харківської області зафіксувала наслідки обстрілів регіону вдень 1 квітня. Під ударом були села Дворічанської та Чугуївської громад.

“Сьогодні 1 квітня ворог завдав ударів по селах Бугаївка Чугуївського району та Кутьківка Дворічанської селищної громади. Внаслідок обстрілу смертельно поранено мешканця села Кутьківка 1979 року народження, який знаходився біля пошти. Інформації про постраждалих у селі Бугаївка на даний час немає”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські зазначили, що інформації про постраждалих у Бугаївці наразі немає. Раніше про загибель мешканця Харківщини повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його попередніми даними, трагедія сталася у Дворічній.