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Гранату и дымовую шашку отобрала полиция у харьковчанина

Общество 08:43   02.04.2023
Елена Нагорная
Гранату и дымовую шашку отобрала полиция у харьковчанина Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В Харькове сотрудники полиции разоблачили мужчину в хранении боеприпасов. У него изъяли гранату, дымовую шашку и сигнальный патрон.

По данному факту открыто уголовное производство, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Всего в течение суток сотрудники полиции обработали 982 обращения от жителей Харькова и области и совместно с военными проверили на блокпостах более 3150 транспортных средств. Двое водителей были пьяны.

По подозрению в причастности к ДРГ и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставили для проверки шесть человек.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 08:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сотрудники полиции разоблачили мужчину в хранении боеприпасов. У него изъяли гранату, дымовую шашку и сигнальный патрон.".