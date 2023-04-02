Гранату и дымовую шашку отобрала полиция у харьковчанина
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В Харькове сотрудники полиции разоблачили мужчину в хранении боеприпасов. У него изъяли гранату, дымовую шашку и сигнальный патрон.
По данному факту открыто уголовное производство, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Всего в течение суток сотрудники полиции обработали 982 обращения от жителей Харькова и области и совместно с военными проверили на блокпостах более 3150 транспортных средств. Двое водителей были пьяны.
По подозрению в причастности к ДРГ и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставили для проверки шесть человек.
Читайте также: ГСЧС: в Балаклее курение отправило двоих в больницу, в Изюме в доме нашли труп
Новости по теме:
Вы читали новость: «Гранату и дымовую шашку отобрала полиция у харьковчанина»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 08:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сотрудники полиции разоблачили мужчину в хранении боеприпасов. У него изъяли гранату, дымовую шашку и сигнальный патрон.".