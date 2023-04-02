Гранату и дымовую шашку отобрала полиция у харьковчанина

В Харькове сотрудники полиции разоблачили мужчину в хранении боеприпасов. У него изъяли гранату, дымовую шашку и сигнальный патрон.

По данному факту открыто уголовное производство, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Всего в течение суток сотрудники полиции обработали 982 обращения от жителей Харькова и области и совместно с военными проверили на блокпостах более 3150 транспортных средств. Двое водителей были пьяны.

По подозрению в причастности к ДРГ и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставили для проверки шесть человек.