Гранату та димову шашку відібрала поліція у харків’янина

У Харкові співробітники поліції викрили чоловіка у зберіганні боєприпасів. У нього вилучили гранату, димову шашку та сигнальний патрон.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження, повідомляє начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Загалом протягом доби співробітники поліції опрацювали 982 звернення від мешканців Харкова та області та спільно з військовими перевірили на блокпостах понад 3150 транспортних засобів. Двоє водіїв були напідпитку.

За підозрою у причетності до ДРГ та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доправили для перевірки шістьох осіб.