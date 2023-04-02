Гранату та димову шашку відібрала поліція у харків’янина
У Харкові співробітники поліції викрили чоловіка у зберіганні боєприпасів. У нього вилучили гранату, димову шашку та сигнальний патрон.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження, повідомляє начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
Загалом протягом доби співробітники поліції опрацювали 982 звернення від мешканців Харкова та області та спільно з військовими перевірили на блокпостах понад 3150 транспортних засобів. Двоє водіїв були напідпитку.
За підозрою у причетності до ДРГ та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доправили для перевірки шістьох осіб.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2023 в 08:43;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові співробітники поліції викрили чоловіка у зберіганні боєприпасів. У нього вилучили гранату, димову шашку та сигнальний патрон.".