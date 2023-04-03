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Синегубов съездил на «горячую» Купянщину и провел там совещание (фото)

Общество 21:56   03.04.2023
Елена Нагорная
Синегубов съездил на «горячую» Купянщину и провел там совещание (фото) Фото: ХОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов побывал в городе Купянск и поселке Купянск-Узловой, которые едва ли не ежедневно страдают от обстрелов российской армии.

Как рассказал нардеп Павел Якименко, Синегубов провел рабочее совещание с руководством местной военной администрации, на котором обсудили острые вопросы и пути их решения, передает пресс-служба ХОВА.

«Усиливаем всестороннюю помощь Купянщине», — сказал Якименко.

Синегубов в ходе визита также оценил нанесенные врагом разрушения и перспективы их устранения, проверил состояние школы в Купянске-Узловом, в которой дистанционно учатся 168 детей, и посетил поликлинику в Купянске.

«Осмотрели Купянскую городскую железнодорожную поликлинику и пообщались с медицинскими работниками. Несмотря на риски для жизни, местные медики продолжают работать и оказывать людям необходимую помощь. Наш приоритет — безопасность населения и обеспечение базовых потребностей людей в условиях военного положения. Несмотря на террор врага Купянск живет и работает на победу», — прокомментировал Синегубов.


Фото: ХОВА

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 21:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов побывал в городе Купянск и поселке Купянск-Узловой, которые едва ли не ежедневно страдают от обстрелов российской армии.".