Синегубов съездил на «горячую» Купянщину и провел там совещание (фото)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов побывал в городе Купянск и поселке Купянск-Узловой, которые едва ли не ежедневно страдают от обстрелов российской армии.

Как рассказал нардеп Павел Якименко, Синегубов провел рабочее совещание с руководством местной военной администрации, на котором обсудили острые вопросы и пути их решения, передает пресс-служба ХОВА.

«Усиливаем всестороннюю помощь Купянщине», — сказал Якименко.

Синегубов в ходе визита также оценил нанесенные врагом разрушения и перспективы их устранения, проверил состояние школы в Купянске-Узловом, в которой дистанционно учатся 168 детей, и посетил поликлинику в Купянске.

«Осмотрели Купянскую городскую железнодорожную поликлинику и пообщались с медицинскими работниками. Несмотря на риски для жизни, местные медики продолжают работать и оказывать людям необходимую помощь. Наш приоритет — безопасность населения и обеспечение базовых потребностей людей в условиях военного положения. Несмотря на террор врага Купянск живет и работает на победу», — прокомментировал Синегубов.



Фото: ХОВА