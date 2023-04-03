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Синєгубов з’їздив на “гарячу” Куп’янщину і провів там нараду (фото)

Політика 21:56   03.04.2023
Олена Нагорна
Синєгубов з’їздив на “гарячу” Куп’янщину і провів там нараду (фото)

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов побував у місті Куп’янськ та селищі Куп’янськ-Вузловий, які чи не щодня страждають від обстрілів російської армії.

Як розповів нардеп Павло Якименко, Синєгубов провів робочу нараду з керівництвом місцевої військової адміністрації, на якій обговорили гострі питання та шляхи їхнього вирішення, повідомляє пресслужба ХОВА.

“Посилюємо всебічну допомогу Куп’янщині”, – сказав Якименко.

Синєгубов у ході візиту також оцінив завдані ворогом руйнування та перспективи їхнього усунення, перевірив стан школи у Куп’янську-Вузловому, в якій дистанційно навчаються 168 дітей, та відвідав поліклініку у Куп’янську.

“Оглянули Куп’янську міську залізничну поліклініку та поспілкувалися з медичними працівниками. Попри ризики для життя, місцеві медики продовжують працювати та надавати людям необхідну допомогу. Наш пріоритет – безпека населення та забезпечення базових потреб людей в умовах воєнного стану. Попри терор ворога Куп’янськ живе та працює на перемогу”, – прокоментував Синєгубов.


Фото: ХОВА

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 21:56;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов побував у місті Куп’янськ та селищі Куп’янськ-Вузловий, які чи не щодня страждають від обстрілів російської армії.".