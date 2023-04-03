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Волчанск, Двуречную и еще десять сел Харьковщины обстрелял враг — Генштаб

Происшествия 18:25   03.04.2023
Елена Нагорная
Волчанск, Двуречную и еще десять сел Харьковщины обстрелял враг — Генштаб

Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковской области обстреляли российские военные в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Сохраняется присутствие вражеских подразделений в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны районы населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рубленое и Ольховатка.

На Купянском направлении обстрелам армии РФ подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное и Масютовка.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 18:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковской области обстреляли российские военные в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".