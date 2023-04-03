Волчанск, Двуречную и еще десять сел Харьковщины обстрелял враг — Генштаб

Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковской области обстреляли российские военные в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Сохраняется присутствие вражеских подразделений в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны районы населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рубленое и Ольховатка.

На Купянском направлении обстрелам армии РФ подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное и Масютовка.