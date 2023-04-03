Прокуратура показала последствия ударов по Харьковщине и открыла дела (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Правоохранители открыли уголовные производства по фактам обстрела из РСЗО по Купянску, ударов армии РФ по селу Волчанские Хутора в Чугуевском районе и села Богуславка на Изюмщине.
В результате обстрела Купянска получила ранение 65-летняя женщина, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Дела будут расследовать по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
Читайте также: Повреждены дома, ранена женщина — полиция о последствиях обстрелов Харьковщины
Новости по теме:
Вы читали новость: «Прокуратура показала последствия ударов по Харьковщине и открыла дела (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 13:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители открыли уголовные производства по фактам обстрела из РСЗО по Купянску, ударов армии РФ по селу Волчанские Хутора в Чугуевском районе и села Богуславка на Изюмщине.".