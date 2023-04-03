Live
  • Понедельник 03.04.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.74
    • 🟢

Прокуратура показала последствия ударов по Харьковщине и открыла дела (фото)

Общество 13:05   03.04.2023
Виктория Яковенко
Прокуратура показала последствия ударов по Харьковщине и открыла дела (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители открыли уголовные производства по фактам обстрела из РСЗО по Купянску, ударов армии РФ по селу Волчанские Хутора в Чугуевском районе и села Богуславка на Изюмщине.

В результате обстрела Купянска получила ранение 65-летняя женщина, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Дела будут расследовать по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

01
Фото: Харьковская областная прокуратура
02
Фото: Харьковская областная прокуратура
03
Фото: Харьковская областная прокуратура
04
Фото: Харьковская областная прокуратура
05
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Повреждены дома, ранена женщина — полиция о последствиях обстрелов Харьковщины

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

12:32
В Старом Салтове расчищают улицы от разбитых обстрелами РФ машин (фото)
12:40
Два села на Купянщине обстреляла армия РФ утром из РСЗО
11:49
В ВСУ подтверждают аналитику ISW: почему зимнее наступление РФ провалилось
17:00
Был возле почты: полиция сообщила подробности гибели мужчины на Харьковщине
14:55
В ВСУ спрогнозировали дальнейшие действия РФ под Купянском и на Донбассе

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Прокуратура показала последствия ударов по Харьковщине и открыла дела (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 13:05;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители открыли уголовные производства по фактам обстрела из РСЗО по Купянску, ударов армии РФ по селу Волчанские Хутора в Чугуевском районе и села Богуславка на Изюмщине.".