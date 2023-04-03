Прокуратура показала последствия ударов по Харьковщине и открыла дела (фото)

Правоохранители открыли уголовные производства по фактам обстрела из РСЗО по Купянску, ударов армии РФ по селу Волчанские Хутора в Чугуевском районе и села Богуславка на Изюмщине.

В результате обстрела Купянска получила ранение 65-летняя женщина, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Дела будут расследовать по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).