Повреждены дома, ранена женщина — полиция о последствиях обстрелов Харьковщины
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция опубликовала фото с мест «прилетов», которые случились за прошедшие сутки.
«Вчера под обстрелами находились такие населенные пункты как: Купянск, Двуречная, Ольховатка, Хатнее, Уды, Волчанские Хутора, Богуславка и другие. В городе Купянск поврежден объект гражданской промышленности. Травмы получила 65-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение. В результате обстрелов в селе Волчанские Хутора повреждено здание магазина, в селе Богуславка – жилой дом», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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На местах обстрелов побывали следователи и эксперты. Открыты уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 10:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция опубликовала фото с мест «прилетов», которые случились за прошедшие сутки".