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Повреждены дома, ранена женщина — полиция о последствиях обстрелов Харьковщины

Происшествия 10:41   03.04.2023
Оксана Горун
Повреждены дома, ранена женщина — полиция о последствиях обстрелов Харьковщины Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция опубликовала фото с мест «прилетов», которые случились за прошедшие сутки.

«Вчера под обстрелами находились такие населенные пункты как: Купянск, Двуречная, Ольховатка, Хатнее, Уды, Волчанские Хутора, Богуславка и другие. В городе Купянск поврежден объект гражданской промышленности. Травмы получила 65-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение. В результате обстрелов в селе Волчанские Хутора повреждено здание магазина, в селе Богуславка – жилой дом», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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На местах обстрелов побывали следователи и эксперты. Открыты уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Последствия обстрелов Харьковской области 4 апреля 2023
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковской области 4 апреля 2023 2
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковской области 4 апреля 2023 4
Фото: ГУНП в Харьковской области
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 10:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция опубликовала фото с мест «прилетов», которые случились за прошедшие сутки".