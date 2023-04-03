Повреждены дома, ранена женщина — полиция о последствиях обстрелов Харьковщины

Полиция опубликовала фото с мест «прилетов», которые случились за прошедшие сутки.

«Вчера под обстрелами находились такие населенные пункты как: Купянск, Двуречная, Ольховатка, Хатнее, Уды, Волчанские Хутора, Богуславка и другие. В городе Купянск поврежден объект гражданской промышленности. Травмы получила 65-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение. В результате обстрелов в селе Волчанские Хутора повреждено здание магазина, в селе Богуславка – жилой дом», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На местах обстрелов побывали следователи и эксперты. Открыты уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны.