Пошкоджені будинки, поранено жінку – поліція про наслідки обстрілів Харківщини

Поліція опублікувала фото з місць “прильотів”, які сталися минулої доби.

“Вчора під обстрілами перебували такі населені пункти як: Куп’янськ, Дворічна, Вільхуватка, Хатнє, Уди, Вовчанські Хутори, Богуславка та інші. У місті Куп’янськ пошкоджений об’єкт цивільної промисловості. Травми отримала 65-річна жінка. Її доставили до медичного закладу. В результаті обстрілів у селі Вовчанські Хутори пошкоджена будівля магазину, в селі Богуславка – житловий будинок”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місцях обстрілів побували слідчі та експерти. Відкрито кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.