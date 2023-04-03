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Пошкоджені будинки, поранено жінку – поліція про наслідки обстрілів Харківщини

Події 10:41   03.04.2023
Оксана Горун
Пошкоджені будинки, поранено жінку – поліція про наслідки обстрілів Харківщини Фото: ГУНП у Харківській області

Поліція опублікувала фото з місць “прильотів”, які сталися минулої доби.

“Вчора під обстрілами перебували такі населені пункти як: Куп’янськ, Дворічна, Вільхуватка, Хатнє, Уди, Вовчанські Хутори, Богуславка та інші. У місті Куп’янськ пошкоджений об’єкт цивільної промисловості. Травми отримала 65-річна жінка. Її доставили до медичного закладу. В результаті обстрілів у селі Вовчанські Хутори пошкоджена будівля магазину, в селі Богуславка – житловий будинок”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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На місцях обстрілів побували слідчі та експерти. Відкрито кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілів Харківської області 4 квітня 2023
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківської області 4 квітня 2023 2
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківської області 4 квітня 2023 4
Фото: ГУНП у Харківській області
Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 10:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція опублікувала фото з місць “прильотів”, які сталися минулої доби".