Пошкоджені будинки, поранено жінку – поліція про наслідки обстрілів Харківщини
Фото: ГУНП у Харківській області
Поліція опублікувала фото з місць “прильотів”, які сталися минулої доби.
“Вчора під обстрілами перебували такі населені пункти як: Куп’янськ, Дворічна, Вільхуватка, Хатнє, Уди, Вовчанські Хутори, Богуславка та інші. У місті Куп’янськ пошкоджений об’єкт цивільної промисловості. Травми отримала 65-річна жінка. Її доставили до медичного закладу. В результаті обстрілів у селі Вовчанські Хутори пошкоджена будівля магазину, в селі Богуславка – житловий будинок”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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На місцях обстрілів побували слідчі та експерти. Відкрито кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.
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Ви читали новину: «Пошкоджені будинки, поранено жінку – поліція про наслідки обстрілів Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 10:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція опублікувала фото з місць “прильотів”, які сталися минулої доби".