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Прокуратура показала наслідки ударів по Харківщині та відкрила справи (фото)

Суспільство 13:05   03.04.2023
Вікторія Яковенко
Прокуратура показала наслідки ударів по Харківщині та відкрила справи (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами обстрілу з РСЗВ по Куп’янську, ударів по селу Вовчанські Хутори у Чугуївському районі та села Богуславка на Ізюмщині.

Внаслідок обстрілу Куп’янська отримала поранення 65-річна жінка, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Справи розслідуватимуть за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 13:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами обстрілу з РСЗВ по Куп’янську, ударів по селу Вовчанські Хутори у Чугуївському районі та села Богуславка на Ізюмщині.".