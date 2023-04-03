Прокуратура показала наслідки ударів по Харківщині та відкрила справи (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами обстрілу з РСЗВ по Куп’янську, ударів по селу Вовчанські Хутори у Чугуївському районі та села Богуславка на Ізюмщині.
Внаслідок обстрілу Куп’янська отримала поранення 65-річна жінка, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Справи розслідуватимуть за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 13:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами обстрілу з РСЗВ по Куп’янську, ударів по селу Вовчанські Хутори у Чугуївському районі та села Богуславка на Ізюмщині.".