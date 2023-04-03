Прокуратура показала наслідки ударів по Харківщині та відкрила справи (фото)

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами обстрілу з РСЗВ по Куп’янську, ударів по селу Вовчанські Хутори у Чугуївському районі та села Богуславка на Ізюмщині.

Внаслідок обстрілу Куп’янська отримала поранення 65-річна жінка, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Справи розслідуватимуть за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).