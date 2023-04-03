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Вовчанськ, Дворічну та ще десять сіл Харківщини обстріляв ворог – Генштаб

Події 18:25   03.04.2023
Олена Нагорна
Вовчанськ, Дворічну та ще десять сіл Харківщини обстріляв ворог – Генштаб

Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області обстріляли російські військові протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. Зберігається присутність ворожих підрозділів у прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріляні райони населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Зибине, Волохівка, Рублене та Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку обстрілів армії РФ зазнали Кам’янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне та Масютівка.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 18:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області обстріляли російські військові протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".