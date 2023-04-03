За неделю на Харьковщине — трое погибших и пятеро раненых от вражеских мин
Количество случаев, когда люди страдают от вражеских взрывоопасных предметов, на данный момент не становится больше, но и не уменьшается. В среднем по Харьковской области еженедельно фиксируется десяток таких случаев. С 27 марта по 3 апреля восемь гражданских в регионе подорвались на взрывоопасных предметах, сообщил на брифинге спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
Спасатели предупреждают, что неразорвавшиеся снаряды могут быть в заброшенных домах, полях, лесах, на обочинах дорог и детских площадках.
Василенко напомнил, что в течение минувшей недели произошли следующие случаи:
— 27 марта на территории села Бугаевка Волчанской громады рядом с водоемом, идя на рыбалку, мужчина 1961 года рождения наступил на противопехотную мину. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
— 27 марта в городе Купянск на территории садового общества «Литейщик» подорвался на противопехотной мине мужчина 1972 года рождения и погиб на месте.
— 27 марта в селе Великая Камышеваха Барвенковской громады Изюмского района на огороде на противотанковой мине подорвался тракторист 1994 года рождения. Он получил осколочные ранения.
— 29 марта в Изюмском районе вблизи города Барвенково в результате взрыва погибли два человека 1984 и 2006 годов рождения. Еще двое мужчин 2006 и 2002 годов рождения получили ранения. Предварительно, на легковом автомобиле они двигались по грунтовой дороге за пределами Барвенково и наехали на противотанковую мину.
— 1 апреля в селе Довгалевка Изюмского района мужчина 1964 года рождения подорвался на растяжке. С диагнозом «взрывная минная травма» он был госпитализирован в областную больницу.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 20:14;
Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество случаев, когда люди страдают от вражеских взрывоопасных предметов, на данный момент не становится больше, но и не уменьшается. В среднем по Харьковской области еженедельно фиксируется десяток таких случаев. С 27 марта по 3 апреля восемь гражданских в регионе подорвались на взрывоопасных предметах, сообщил на брифинге спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.".