За тиждень на Харківщині – троє загиблих і п’ятеро поранених від ворожих мін

Кількість випадків, коли люди страждають від ворожих вибухонебезпечних предметів, наразі не стає більшою, але й не зменшується. У середньому по Харківській області щотижня фіксується десяток таких випадків. З 27 березня до 3 квітня вісім цивільних у регіоні підірвалися на вибухонебезпечних предметах, повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

Рятувальники попереджають, що нерозірвані снаряди можуть бути в покинутих будинках, полях, лісах, на узбіччях доріг і дитячих майданчиках.

Василенко нагадав, що протягом минулого тижня сталися такі випадки:

– 27 березня на території села Бугаївка Вовчанської громади поряд із водоймою, йдучи на рибалку, чоловік 1961 року народження наступив на протипіхотну міну. Його ушпиталили із травмами різного ступеня тяжкості.

– 27 березня у місті Куп’янськ на території садового товариства “Ливарник” підірвався на протипіхотній міні чоловік 1972 року народження та загинув на місці.

– 27 березня у селі Велика Комишуваха Барвінківської громади Ізюмського району на городі на протитанковій міні підірвався тракторист 1994 року народження. Він отримав осколкові поранення.

– 29 березня в Ізюмському районі поблизу міста Барвінкове внаслідок вибуху загинули двоє людей 1984 та 2006 років народження. Ще двоє чоловіків 2006 та 2002 років народження отримали поранення. Попередньо, на легковому автомобілі вони рухалися ґрунтовою дорогою за межами Барвінкового та наїхали на протитанкову міну.

– 1 квітня у селі Довгалівка Ізюмського району чоловік 1964 року народження підірвався на розтяжці. З діагнозом “вибухова мінна травма” його ушпиталили.