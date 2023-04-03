Усі можливі види мін та снарядів: опубліковано фото цвинтарів на Харківщині
Не йти на могили рідних на Великдень і Червону гірку закликають мешканців Куп’янського району. Фото засіяних мінами та снарядами цвинтарів показав перший заступник начальника Куп’янської районної військової адміністрації.
“Щоденна робота саперів засвідчує та підтверджує, що в багатьох випадках небезпека ховається під нашими ногами та будь-який крок в сторону може бути фатальним. Зробили попередній огляд деяких цвинтарів і переконалися в тому, що наші застереження не безпідставні“, – написав перший заступник начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич у фейсбуці.
Він опублікував фото того, що знайшли на цвинтарях у Куп’янському районі. Це і снаряди, що не розірвалися.
І майже непомітні, а тому – особливо небезпечні міни ПФМ-1 “Пелюстка”.
Та інші види протипіхотних мін.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 11:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не йти на могили рідних на Великдень і Червону гірку закликають мешканців Куп’янського району. Фото засіяних мінами та снарядами цвинтарів показав перший заступник начальника Куп’янської районної військової адміністрації".