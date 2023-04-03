Усі можливі види мін та снарядів: опубліковано фото цвинтарів на Харківщині

Не йти на могили рідних на Великдень і Червону гірку закликають мешканців Куп’янського району. Фото засіяних мінами та снарядами цвинтарів показав перший заступник начальника Куп’янської районної військової адміністрації.

“Щоденна робота саперів засвідчує та підтверджує, що в багатьох випадках небезпека ховається під нашими ногами та будь-який крок в сторону може бути фатальним. Зробили попередній огляд деяких цвинтарів і переконалися в тому, що наші застереження не безпідставні“, – написав перший заступник начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич у фейсбуці.

Він опублікував фото того, що знайшли на цвинтарях у Куп’янському районі. Це і снаряди, що не розірвалися.

І майже непомітні, а тому – особливо небезпечні міни ПФМ-1 “Пелюстка”.

Та інші види протипіхотних мін.