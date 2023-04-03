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Усі можливі види мін та снарядів: опубліковано фото цвинтарів на Харківщині

Суспільство 11:02   03.04.2023
Оксана Горун
Усі можливі види мін та снарядів: опубліковано фото цвинтарів на Харківщині

Не йти на могили рідних на Великдень і Червону гірку закликають мешканців Куп’янського району. Фото засіяних мінами та снарядами цвинтарів показав перший заступник начальника Куп’янської районної військової адміністрації.

Щоденна робота саперів засвідчує та підтверджує, що в багатьох випадках небезпека ховається під нашими ногами та будь-який крок в сторону може бути фатальним. Зробили попередній огляд деяких цвинтарів і переконалися в тому, що наші застереження не безпідставні“, – написав перший заступник начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич у фейсбуці.

Він опублікував фото того, що знайшли на цвинтарях у Куп’янському районі. Це і снаряди, що не розірвалися.

Снаряд на цвинтарі у Куп'янському районі 2
Фото: фейсбук Андрія Канашевича
Снаряд на цвинтарі у Куп'янському районі
Фото: фейсбук Андрія Канашевича

І майже непомітні, а тому – особливо небезпечні міни ПФМ-1 “Пелюстка”.

Міна "Пелюстка" на цвинтарі
Фото: фейсбук Андрія Канашевича

Та інші види протипіхотних мін.

Протипіхотні міни на Харківщині
Фото: фейсбук Андрія Канашевича

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 11:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не йти на могили рідних на Великдень і Червону гірку закликають мешканців Куп’янського району. Фото засіяних мінами та снарядами цвинтарів показав перший заступник начальника Куп’янської районної військової адміністрації".