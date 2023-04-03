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Все мыслимые виды мин и снарядов: опубликованы фото кладбищ на Харьковщине

Общество 11:02   03.04.2023
Оксана Горун
Все мыслимые виды мин и снарядов: опубликованы фото кладбищ на Харьковщине Фото: facebook Андрея Канашевича

Не идти на могилы родных в Пасху и Красную горку призывают жителей Купянского района. Фото усеянных минами и снарядами кладбищ показал первый замначальника Купянской районной военной администрации.

«Ежедневная работа саперов свидетельствует и подтверждает, что во многих случаях опасность скрывается под нашими ногами и любой шаг в сторону может быть роковым. Сделали предварительный обзор некоторых кладбищ и убедились в том, что наши предупреждения не безосновательны», — написал первый замначальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в facebook.

Он опубликовал фото того, что обнаружили на кладбищах в Купянском районе. Это и неразорвавшиеся снаряды.

Снаряд на кладбище в Купянском районе 2
Фото: facebook Андрея Канашевича
Снаряд на кладбище в Купянском районе
Фото: facebook Андрея Канашевича

И почти незаметные, а потому — особенно опасные мины ПФМ-1 «Лепесток».

Мина "Лепесток" на кладбище

И другие виды противопехотных мин.

Противопехотные мины на Харьковщине
Фото: facebook Андрея Канашевича

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 11:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не идти на могилы родных в Пасху и Красную горку призывают жителей Купянского района. Фото усеянных минами и снарядами кладбищ показал первый замначальника Купянской районной военной администрации".