Все мыслимые виды мин и снарядов: опубликованы фото кладбищ на Харьковщине
Не идти на могилы родных в Пасху и Красную горку призывают жителей Купянского района. Фото усеянных минами и снарядами кладбищ показал первый замначальника Купянской районной военной администрации.
«Ежедневная работа саперов свидетельствует и подтверждает, что во многих случаях опасность скрывается под нашими ногами и любой шаг в сторону может быть роковым. Сделали предварительный обзор некоторых кладбищ и убедились в том, что наши предупреждения не безосновательны», — написал первый замначальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в facebook.
Он опубликовал фото того, что обнаружили на кладбищах в Купянском районе. Это и неразорвавшиеся снаряды.
И почти незаметные, а потому — особенно опасные мины ПФМ-1 «Лепесток».
И другие виды противопехотных мин.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 11:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не идти на могилы родных в Пасху и Красную горку призывают жителей Купянского района. Фото усеянных минами и снарядами кладбищ показал первый замначальника Купянской районной военной администрации".