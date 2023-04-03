Все мыслимые виды мин и снарядов: опубликованы фото кладбищ на Харьковщине

Не идти на могилы родных в Пасху и Красную горку призывают жителей Купянского района. Фото усеянных минами и снарядами кладбищ показал первый замначальника Купянской районной военной администрации.

«Ежедневная работа саперов свидетельствует и подтверждает, что во многих случаях опасность скрывается под нашими ногами и любой шаг в сторону может быть роковым. Сделали предварительный обзор некоторых кладбищ и убедились в том, что наши предупреждения не безосновательны», — написал первый замначальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в facebook.

Он опубликовал фото того, что обнаружили на кладбищах в Купянском районе. Это и неразорвавшиеся снаряды.

И почти незаметные, а потому — особенно опасные мины ПФМ-1 «Лепесток».

И другие виды противопехотных мин.