Прокуратура показала последствия ударов по Купянщине (фото)

Фото последствий обстрелов Купянского района опубликовала Харьковская областная прокуратура.

По данным правоохранителей, 5 апреля около 21:00 военные РФ из РСЗО обстреляли город Купянск. Поврежден жилой дом и школа.

Также оккупанты обстреляли село Кучеровка Купянского района. Ранение получил 55-летний мужчина. Его госпитализировали.

В селе Долгенькое в результате вражеского обстрела из артиллерии повреждены частные дома.

Правоохранители открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев (ч. 1 ст. 438 УКУ).