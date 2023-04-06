Прокуратура показала последствия ударов по Купянщине (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото последствий обстрелов Купянского района опубликовала Харьковская областная прокуратура.
По данным правоохранителей, 5 апреля около 21:00 военные РФ из РСЗО обстреляли город Купянск. Поврежден жилой дом и школа.
Также оккупанты обстреляли село Кучеровка Купянского района. Ранение получил 55-летний мужчина. Его госпитализировали.
В селе Долгенькое в результате вражеского обстрела из артиллерии повреждены частные дома.
Правоохранители открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 12:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото последствий обстрелов Купянского района опубликовала Харьковская областная прокуратура.".