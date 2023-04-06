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Прокуратура показала последствия ударов по Купянщине (фото)

Общество 12:31   06.04.2023
Виктория Яковенко
Прокуратура показала последствия ударов по Купянщине (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото последствий обстрелов Купянского района опубликовала Харьковская областная прокуратура.

По данным правоохранителей, 5 апреля около 21:00 военные РФ из РСЗО обстреляли город Купянск. Поврежден жилой дом и школа.

Также оккупанты обстреляли село Кучеровка Купянского района. Ранение получил 55-летний мужчина. Его госпитализировали.

В селе Долгенькое в результате вражеского обстрела из артиллерии повреждены частные дома.

Правоохранители открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура
02
Фото: Харьковская областная прокуратура
03
Фото: Харьковская областная прокуратура
04
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 12:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото последствий обстрелов Купянского района опубликовала Харьковская областная прокуратура.".