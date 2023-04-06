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Прокуратура показала наслідки ударів по Куп’янщині (фото)

Суспільство 12:31   06.04.2023
Вікторія Яковенко
Прокуратура показала наслідки ударів по Куп’янщині (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото наслідків обстрілу Куп’янського району показала Харківська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, 5 квітня близько 21:00 російські військові з РСЗВ обстріляли місто Куп‘янськ. Пошкоджено житловий будинок та школу.

Також окупанти обстріляли село Кучерівка Куп‘янського району. Поранення отримав 55-річний чоловік. Його шпиталізували.

У селі Довгеньке внаслідок ворожого обстрілу з артилерії  пошкоджено приватні будинки.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура
03
Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 12:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото наслідків обстрілу Куп’янського району показала Харківська обласна прокуратура.".