Прокуратура показала наслідки ударів по Куп’янщині (фото)

Фото наслідків обстрілу Куп’янського району показала Харківська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, 5 квітня близько 21:00 російські військові з РСЗВ обстріляли місто Куп‘янськ. Пошкоджено житловий будинок та школу.

Також окупанти обстріляли село Кучерівка Куп‘янського району. Поранення отримав 55-річний чоловік. Його шпиталізували.

У селі Довгеньке внаслідок ворожого обстрілу з артилерії пошкоджено приватні будинки.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв (ч. 1 ст. 438 КК України).