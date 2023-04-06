Восстановили с нуля. Свет на Харьковщине вернули в село возле Изюма
В селе Байрак Изюмского района, через которое проходила линия фронта и которое было обесточено с марта прошлого года, дали свет первым потребителям, сообщили в «Харьковоблэнерго».
Повреждения сети здесь были чрезвычайными, потому что во время оккупации россияне использовали опоры линии электропередачи для укрепления огневых позиций, говорят энергетики.
«В результате интенсивных боевых действий энергетическое оборудование сильно повреждено. К тому же, рашисты перегораживали железобетонными опорами дороги, а другую часть пускали на строительство блиндажей. Поэтому электрическую сеть в селе Байрак пришлось восстанавливать практически с нуля», — рассказал начальник Балаклейского района электрических сетей Алексей Вишняков.
Ремонт усложнялся из-за обилия снарядов и мин и сложный рельеф местности. О последнем говорит даже название села Байрак — балка, поросшая травой. Установить на склонах с непросохшей землей тяжелую спецтехнику было очень тяжело.
Сейчас заживили первые более 100 домов. В селе осталась около трети жителей. Однако с появлением электричества сюда уже начали возвращаться люди, поэтому подключать планируется в первую очередь обитаемые дома.
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 13:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Байрак Изюмского района, через которое проходила линия фронта и которое было обесточено с марта прошлого года, дали свет первым потребителям, сообщили в «Харьковоблэнерго».".